Украинский телеканал готов взять Коломойского на поруки

Сотрудники телеканала 1+1 хотят взять на поруки олигарха Игоря Коломойского, который подозревается в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем. Об этом сообщила ведущая телеканала Наталья Мосейчук, в отношении которой в России возбуждено уголовное дело по статье «возбуждение ненависти или вражды».

В состав инициативной группы вошли ведущие журналисты канала, а также бывший министр культуры Александр Ткаченко. Сегодня они пришли на заседание суда, который рассматривает апелляцию на арест Коломойского.

Мосейчук называет Коломойского «инвестором», после прихода которого телеканал стремительно пошел вверх. По информации украинского издания «Страна.ua», Коломойский является владельцем 1+1

Освобождение Коломойского из-под стражи Мосейчук считает «вопросом гуманности».