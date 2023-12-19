Украинский военком попался на сокрытии роскошного имущества из-за драки

Мужчина из Ровенской области зажил слишком богато для простого военкома, но привлек внимание правоохранителей после инцидента с нападением на подчиненного.

Военком, как оказалось, обладал имуществом на 51,7 млн гривен, что по современному курсу - 127 млн рублей. Всю недвижимость, машину, дорогие предметы и накопления передали в пользу государства. Самого мужчину также отправили в СИЗО, но произошло это еще летом 2023 года после драки. По предварительным данным, военный избил подчиненного, который знал о его незаконной схеме заработка. Обвиненного подозревают в коррупции.

Как пишет сайт aif.ru, у военкома изъяли два грузовика, землю в Ивано-Франковской области и семь домов в горнолыжной зоне.

Однако это еще не самое громкое дело о коррупции. Экс-военком из Одессы тоже попался на присвоении средств. В его случае имущества было больше: вилла в испанской Марбелье, офис в Испании, земли в Одесской области и дома, Audi A6, Porsche Macan GT и Mercedes-Benz G 63 AMG.