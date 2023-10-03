Украинский военный рассказал о том, как бойцов ВСУ обманывали с зарплатой
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Максим Доценко – украинский военнослужащий. Однако, он перешел на сторону Российской Федерации. Как пишет агентство «РИА Новости», боец рассказал об обмане ВСУ собственных контрактников.
Согласно информации, поступившей от администрации Харьковской области, военнослужащий Максим Доценко смог перебраться с украинской стороны на российскую. В этом ему помогли власти РФ.
Он сообщил, что не каждый украинский мужчина изъявлял желание заключать контракт с ВСУ. Все потому, что они прекрасно знали, какой их ждет конец. А еще обещанные сотни тысяч военные получали всего раз за два или три месяца. Мало того, что деньги выплачивались нерегулярно, так еще и «условия были нулевые абсолютно». Сами бойцы подолгу сидели голодные.