Согласно информации, поступившей от администрации Харьковской области, военнослужащий Максим Доценко смог перебраться с украинской стороны на российскую. В этом ему помогли власти РФ.

Он сообщил, что не каждый украинский мужчина изъявлял желание заключать контракт с ВСУ. Все потому, что они прекрасно знали, какой их ждет конец. А еще обещанные сотни тысяч военные получали всего раз за два или три месяца. Мало того, что деньги выплачивались нерегулярно, так еще и «условия были нулевые абсолютно». Сами бойцы подолгу сидели голодные.