Украинский военный свел счеты с жизнью в собственном доме - СМИ

Военнослужащий ВСУ покончил с собой в собственном доме под Киевом. Подробности рассказало РИА Новости .

По данным украинских СМИ, мужчина находился на реабилитации в своем доме в селе Мотыжин. При этом солдат страдал от шизофрении, а в последние дни ему постоянно мерещились российские военные, особенно по ночам. Также известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

После обнаружения тела мужчины, решившегося уйти из жизни в состоянии алкогольного опьянения, украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Что толкнуло солдата на такой шаг, не уточняется.