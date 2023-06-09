Украинский военный убил 20 мирных жителей ЛНР и приговорен к 20 годам

Старший лейтенант, заместитель командира роты огневой поддержки 108-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ Вадим Додачко приговорен к двадцати годам лишения свободы. Он будет не только заключен под стражу, но и отбудет свое наказание в исправительной колонии строгого режима. Об этом пишет RT

Додачко были убиты двое мирных людей. Такая информация поступила от Главной военной прокуратуры. Ведомство заявило, что в начале июня мужчина поделился с минометным расчетом ВСУ расположением нескольких домов в одном из частных секторов ПГТ Врубовки в ЛНР.

Этим он хотел не только устрашить мирных граждан Луганской народной Республики, но и совершить убийство. С помощью полученных данных проводилось наведение, а также корректировка минометных орудий. Впоследствии два человека погибли из-за разрыва мин и обстрела местности. Один подросток выжил, получив множество ранений из-за разлетевшихся осколков.

По словам следственного комитета РФ, потерпевшая сообщила о сотне человек, оставшихся в окрестностях Врубовки, когда в них заявились украинские военные.