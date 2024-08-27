Украинский военный убил жительницу Курской области во время эвакуации

Жительница Курской области погибла в машине из-за обстрела, который открыл военный из ВСУ. Женщине было 67 лет и пережить полученных травм она не смогла. Об этом RT рассказал супруг убитой.

Украинские военные в очередной раз попались на зверском поступке: во время эвакуации людей из поселка Казачья Локня они открыли огонь по машинам. Очевидцы сообщают, что расстрел был прицельным и точно направленным на транспорт.

Николай Сергеенков с ужасом вспоминает день, когда ВСУшник убил его супругу Татьяну. В этот момент, как и многие, они эвакуировались из поселения. Сам мужчина был ранен разрывными в руку и бок, но смог выжить. Татьяна же получила выстрел в голову.

«Только выезжаем, у магазина стоит солдат в камуфляжной форме с автоматом наперевес: ногу поставил на скамеечку и хоп — автоматной очередью провел по машине впереди, а потом по нам. Им — по верху, нам — по низу. Расстояние от нас до него было 5 м, не больше. Такое впечатление, что он развлекался: просто провел автоматом туда-сюда», — рассказала жительница Галина Самборская, знакомая с супружеской парой.

Убитый горем глава семейства позвонил дочери и сообщил, что мамы больше нет. Мужчина пытался спасти жену, но в больнице уже наверняка подтвердили: шансов нет. Вскоре Татьяна скончалась, а сельчанину пришлось проделать путь до Курска с телом супруги. Похоронили погибшую на родной земле в Архангельске.

Уже не первый случай, когда ВСУшники прошивают машины гражданских пулями. С этим в начале августа столкнулась также семья с детьми, попытавшаяся покинуть поселение и уехать в более спокойное место. Украинские военные практически не оставляют шансов на спасение. Жители, кому удалось выжить и стать свидетелями зверств, докладывают о происходящем в СК РФ. Там ведут расследования случаев агрессии Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по машине с семьей в Курской области.