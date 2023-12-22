Украинское министерство обороны пообещало обязательно набрать необходимое количество призывников

Для этого власти предпримут как привлечение добровольцев, так и принудительную мобилизацию граждан.

Глава управления прессы и информации военного ведомства Украины Илларион Павлюк пообещал, что министерство обороны обязательно обеспечит присутствие в армии того количества военнослужащих, которое необходимо.

«Мы все равно доберем то количество, которое нужно. Мы предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ», - указал он.

Его слова привело издание New Voice. Павлюк добавил, что при таком раскладе у новобранца есть выбор, на какую специальность либо должность отправиться служить. В случае мобилизации такого выбора уже не будет.