Украинское СМИ поймали на очередном вранье

СМИ под названием УНИАН отличилось своим фактчекингом или стремлением выдать желаемое за действительное по ситуации с Каховской ГЭС. Подробности привело РИА Новости 7 июня.

Украинское издание решило опубликовать фотографию мальчика, который спасал щенка во время наводнения. Агенство подписало этот как кадр, сделанный в Херсонской области, даже подписав актуальную дату.

Только вот УНИАН не учел одного: оригиналу фото уже 9 лет, кадр сделан во время наводнения в Сербии 18 мая 2014 года. Кстати, как подмечает РИА Новости, это же издание УНИАН обвиняет в случившемся на Каховской ГЭС Москву.