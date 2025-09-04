«Украинского агента», планировавшего отравить работников завода под Ярославлем, отправили в психбольницу

Суд в Ярославле вынес постановление о принудительной госпитализации в психиатрический стационар российского гражданина, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины и подготовке теракта.

Данное решение было принято взамен ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей, которое действовало до 7 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

Основанием для изменения меры пресечения стали выводы судебно-психиатрической экспертизы.

Напомним, задержание подозреваемого произошло в январе после операции ФСБ. По данным ведомства, мужчина был завербован украинскими спецслужбами и получил от них через тайник химические вещества для отравления сотрудников одного из оборонных предприятий региона. План преступления предполагал распыление токсичной жидкости через систему вентиляции автомобилей работников завода.

Ранее сообщалось о том, что Шамана Габышева переведут в психиатрическую больницу общего типа.