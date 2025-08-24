Украинского полицейского уволили за помощь инвалиду добиться извинений от ТЦК

В украинском Ужгороде уволили полицейского, который помог инвалиду опубликовать видео с издевательствами сотрудников ТЦК над ним. Об этом 23 августа пишет издание "Страна.ua".

Правоохранитель заявил, что у него есть видеодоказательства издевательств, благодаря которым пострадавший смог добиться извинений от сотрудников военкомата.

«Полицейский из Ужгорода Иван Белецкий сообщил, что его уволили за помощь инвалиду, которого 25 июня избили и оскорбили сотрудники ТЦК», – говорится в сообщении.

После того как Белецкий обнародовал действия ТЦК, полиция начала расследование. Кроме того, его адвоката арестовали за нарушение воинского учета, лишили отсрочки и призвали на службу.

