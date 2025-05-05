Ровенского военкома Юрия Ковалюка отправили служить в ВСУ на линии соприкосновения, так как он публично заявил о больших потерях армии и отказался пускать туда своего 22-летнего сына. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на украинские издания.

По данным украинских обозревателей, Юрия Ковалюка уволили с должности военкома. Он занял место заместителя командира военной части, а после отправился на передовую.

Предполагают, что ситуация связана с недавним интервью Ковалюка. В нем он заявил, что не пустил бы своего сына в ВСУ, а также призвал не пускать на фронт детей до 25 лет. Военком объяснил это тем, что потери в украинской армии «очень высоки».

«Комсомолка» отмечает, что Ковалюк и ранее критиковал устройство армии на Украине. Он обвинял сотрудников ТЦК в повальных потерях и агрессивной работе.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что в военкоматах Киева стали привязывать мужчин к кроватям.