Украинскому диверсанту просят назначить срок 23 года за теракт

Согласно сообщению РИА Новости от 25 июля, суд рассматривает дело украинского диверсанта Сергея Белавина, обвиняемого в совершении теракта на железной дороге в Брянской области.

По просьбе прокурора, он может быть приговорен к 23 годам строгого режима за свои преступные действия.

Кроме длительного срока заключения, прокурор также просит назначить штраф на общую сумму 900 тысяч рублей и удовлетворить иск компании РЖД, предъявленный на сумму 156 тысяч рублей. Существует также возможность, что по требованию прокурора Белавин может быть обязан выплатить компенсацию двум потерпевшим сторонам, однако информация о них пока не уточняется.

Напомним, что ранее сам обвиняемый, Сергей Белавин, признал свою вину в теракте, произошедшем на железнодорожных путях в Унечском районе, что привело к повреждению стекол кабины машиниста. Судебное разбирательство продолжается, и ожидается вынесение решения суда по данному делу.