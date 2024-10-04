Украинца неожиданно забрали на передовую со свадьбы в Одессе

Денис Беляев рассказал каналу RT , как его попросили предоставить документы «для проверки», а затем забрали на передовую в ряды ВСУ. По словам украинца, его знакомого и вовсе забрали со свадьбы.

Сам Денис Беляев родом из Мелитополя. Во время мобилизации он находился на улице, когда к нему подошли силовики. Мужчину попросили показать документы, а после завернули на службу. После участия в миссиях в рядах ВСУ, он попал в плен к ВС России.

Больше Беляева удивил случай с его знакомым. По словам пленного, молодого человека забрали сразу после церемонии бракосочетания, едва он успел поставить подпись на документах.

«Он расписался, а через полтора часа ехал на фронт», — говорит Беляев.

Также украинец отметил, что у ВС Украины большие проблемы. Подразделения халатно относятся к качеству укреплений и организации. Мужчине приходилось восстанавливать сооружения практически в одиночку.

Ранее сообщалось, что жительница Ессентуков, чей муж участвует в СВО, записала видеообращение к Организации Объединенных Наций.