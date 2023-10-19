Украинцам не понравилось поведение участника «Евровидения-2023» на концерте

Как пишет издание «Утро.ру» , Käärijä швырнул украинский флаг «куда подальше» во время своего концерта. Украинская публика расценила этот жест как надругательство над государственным символом.

Напомним, что еще во время песенного конкурса представитель Финляндии тесно дружил с украинцами и даже признавался, что любит Верку Сердючку. Однако через некоторые время граждане «незалежной» увидели некоторые изменения в его поведении.

Стало известно, что во время одного из концертов на сцену к Käärijä попал украинский флаг, в который был обернут тяжелый предмет. Его подкинул один из поклонников. Явно для того, чтобы спровоцировать певца. Однако тот лишь публично отчитал человека, что сделал это.

Самое интересно началось после того, как финн отбросил флаг в сторону, не придав этому значения, в отличие от украинцев. Они расценили такой жест как надругательство. Оскорблений в свой адрес певец явно не ожидал, а потому попытался оправдаться, сказав, что перепутал флаг с символом Швеции.