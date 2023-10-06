Украинцам стали предлагать ложные свидетельства о смерти, чтобы они смогли избежать мобилизации

При необходимости им могут предоставить не только фиктивный документ, но провести весь комплекс ложных мероприятий, вплоть до похорон.

Необычную услугу для жителей Украины стали предлагать в даркнете. В описание своей услуги продавцы включают само свидетельство о смерти, проведение его по всем официальным базам, а также похороны на кладбище, если это будет нужно покупателю.

«Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги», - указали авторы такой инициативы.

Об этом сообщили РИА Новости. Деньги с государства человек может получить через родственников. Им совершат выплаты за «смерть» после подачи свидетельства и прочих документов. Стоимость такой услуги очень немаленькая, она составляет 10 тысяч долларов.