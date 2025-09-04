Украинцев предупредили о ежегодном росте тарифов на свет

Согласно прогнозу Министерства экономики Украины на период 2026-2028 годы, потребители электроэнергии должны быть готовы к значительному ежегодному росту тарифов.

По мнению представителей ведомства, в декабре каждого года относительно декабря предыдущего года тарифы будут повышаться на 15% с возможным статистическим отклонением в 5%.

На текущий момент, с 1 июня 2024 года, базовый тариф для населения установлен на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Для потребителей, использующих многотарифные счетчики, ночная ставка действует в размере 2,16 гривны за кВт/ч.

Данная информация была распространена изданием «Экономическая правда» со ссылкой на официальный правительственный документ.

