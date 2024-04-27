Украинцы атаковали Курскую область и получили ответный удар

Глава Курской области Роман Старовойт в своих социальных сетях рассказал о том, что в субботу, 27 апреля, украинцы нанесли массированный удар по региону.

По данным Старовойта, обстреляны оказались поселки Теткино и Новый Путь, что в Глушковском районе, а также село Горналь, что в Суджанском районе. По счастливой случайности, никто из мирных граждан не пострадал.

По словам главы Курской области, российские средства РЭБ посадили и обезвредили несколько вражеских беспилотников в районе деревни Гордеевка, села Николаево-Дарьино, деревни Елизаветовка, пункта КПП «Крупец». Также, уточнил Старовойт, российские военные нанесли удар по выявленным позициям ВСУ.