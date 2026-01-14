Украинцы массово бегут от мобилизации в Белоруссию

В Украине набирает популярность новый путь для граждан, стремящихся избежать мобилизации. Согласно данным независимого журналистского расследования портала «Следствие.инфо», все больше мужчин выбирают в качестве цели нелегального перехода границу с Белоруссией.

Маршрут сопряжен со значительными трудностями и рисками. Как выяснили журналисты, перевозчики высаживают своих пассажиров за 10-30 километров от пограничной черты, после чего людям предстоит самостоятельный пеший переход, который может занимать от трех до шести суток в зависимости от обстановки и выбранного пути.

Однако прибытие в Белоруссию не означает окончания испытаний. По данным издания, на той стороне границы украинских беженцев часто задерживают оперативники Комитета государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь. В ходе допросов основное внимание уделяется вопросам, касающимся дислокации военной техники, координат стратегических объектов, а также подробностей о воздушных атаках на территории Украины.

«Сколько там ездил — ни разу не поймали», — приводит издание слова перевозчика по имени Евгений.

