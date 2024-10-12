Украинцы массово сдавют билеты на «Океан Эльзы» после облавы военкомов в Киеве

Минувшей пятницей вечером представители территориальных центров комплектования (ТЦК) устроили в центре Киева серьезную облаву на поклонников творчества местной рок-группы «Океан Эльзы». Военкомы буквально ловили на выходе людей после концерта, запихивали в автобусы и увозили в неизвестном направлении.

Произошедший произвол не заставил долго ждать реакции людей, которые начали массово сдавать билеты на концерт группы. Есть и такие, кто их перепродает, не желая рисковать и идти на выступление Святослава Вакарчука, сообщает УНИАН со ссылкой на появившиеся в соцсетях объявления.

Отмечается, что люди готовы уступить билеты за полцены, если не больше.

«Продам два билета с 50%-й скидкой. 1200 гривен. Завтра в 18:00», — сказано в одном из постов.

Информации ог возможных отменах выступлений «Океана Эльзы» пока не поступало.