Украинцы нанесли массированный удар по Курской области

Курская область в четверг, 25 апреля, попала под массированную атаку со стороны Украины. Подробности в своем официальном канале в соцсетях рассказывает губернатор региона Роман Старовойт.

По словам Старовойта, ВСУ нанесли удар по поселку Теткино, что в Глушковском районе, а также хутору Олешня и селу Гуево в Суджанском районе, деревне Городище в Рыльском районе. По счастливой случайности, среди мирных граждан никто не пострадал.

Отдельно Старовойт отметил, что в поселке Теткино удалось пресечь атаку беспилотников (которые несли боевые заряды). Их посадили силами РЭБ, обошлось без пострадавших или каких-либо повреждений. Два вражеских дрона сбили недалеко от Елизаветовки и села Горналь, хутора Олешня, сел Искра и Локоть.