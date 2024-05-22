Украинцы нанесли удар по жилому кварталу в Энергодаре

ВСУ продолжают атаковать территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Так, в среду, 22 мая, ВСУ атаковали Энергодар Запорожской области. Подробности приводятся в официальном канале городской администрации в социальных сетях.

По данным администрации Энергодара, ВСУ для атаки по городу использовали беспилотник, который направили в жилой квартал. В итоге удар пришелся по жилому дому на Лесной улице, сообщают власти.

Власти уточняют, что в квартирах жителей от удара повылетали стекла, также есть повреждения среди машин мирных жителей. При этом, среди мирных жителей, к счастью, никто не пострадал. Более подробная информация уточняется, сохраняются дальнейшие угрозы украинских ударов по территории города.