Украинцы обстреляли Белгородскую область: один погиб, четверо пострадали

Во второй половине дня среды, 9 августа, украинцы нанесли удар по поселку в Белгородской области. Подробности привел в своем официальным канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в поселок Горьковский, что в Грайворонском горокруге, упало пять снарядов, которые разорвались недалеко от школы, в центре.

Известно, что один мужчина получил серьезные осколочные ранения и умер на месте происшествия, еще четыре человека пострадали. Трое мужчин получили ранения ног, женщину контузило. Всех их доставили в больницу.

На место происшествия отправились спецслужбы. Другие подробности уточняются.