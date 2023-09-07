Украинцы обстреляли машину в Запорожской области: внутри были дети

Украинцы обстреляли машину в Запорожской области, в которой было два ребенка. Об этом написал председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в своем официальном канале 7 сентября.

По его словам, легковая машина находилась на дороге недалеко от города под названием Васильевка, что в Запорожской области, когда ВСУ стали наносить удар по автомобилю. Внутри была семья с двумя детьми.

В результате инцидента ранения получил мальчик 13-ти лет, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение, а также мама ребенка – их госпитализировали. Отец и маленькая девочка не пострадали.