Украинцы обстреляли окраину села в Белгородской области

Украинские военные вновь нанесли удар по территории России. Под удар 2 августа попало село Вязовое, что в Краснояружском районе Белгородской области. К счастью, удар пришелся по его окраине.

Подробности в своем официальном канале привел губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, по его словам, среди граждан никто не пострадал. Но осколки повредили линии электропередачи в селе.

На месте уже трудятся аварийные бригады и оперслужбы, в ближайшее время все последствия будут устранены.