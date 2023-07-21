Украинцы обстреляли Теткино в Курской области: зафиксировано не меньше 25 прилетов

Подробности в своем официальном канале привел глава Курской области Роман Старовойт. По его словам, не меньше 25 прилетов было зафиксировано в поселке Теткино – теперь там наблюдаются перебои со светом из-за повреждения линии электропередачи.

Также удар был нанесен еще по одному населенному пункту Глушковского района – поселку Краснооктябрьский. Тут, к счастью, обошлось без пострадавших или разрушений.