Украинцы опять обстреляли Донецк «натовскими» снарядами

Днем среды, 9 августа, украинцы вновь обстреляли Донецк. По данным представительства ДНР в СЦКК, было выпущено не меньше 19 снарядов.

Официальное сообщение появилось в канале представительства в соцсетях. Уточняется, что под обстрел попали Петровский, Кировский и Куйбышевский районы города.

Наносили ВСУ удар снарядами «натовского», 155 мм калибра из Галицыновки, Максимильяновки и Нетайлово. На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет.