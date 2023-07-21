Украинцы попросили Зеленского удалить русскую версию с его сайта

Украинцы создали петицию, в которой попросили Зеленского удалить русскую версию его сайта. Об этом сообщает РИА Новости .

На сайте офиса президента Украины жители страны создали петицию, в которой попросили главу государства удались с сайта русскоязычную версию. Как пишет создатель документа, существование русского языка на сайте главы Украины в условиях конфликта недопустимо.

К 21 июля петиция собрала около 14 тысяч голосов, чтобы документ отправился на рассмотрение к президенту, необходимо еще 11 тысяч подписей. Ближайшие 89 дней украинцы смогут поддержать это решение.