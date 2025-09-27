В результате мониторинга социальных сетей и открытых источников журналистами РИА Новости было установлено, что на крупнейших украинских онлайн-площадках размещаются объявления о продаже сухпайков, поставляемых в рамках зарубежной военной помощи.

Речь идет о индивидуальных рационах питания эстонского производства.

Как свидетельствуют данные, продукция, доступная к покупке, выпущена предприятием OÜ Kommivabrik и имеет соответствующую маркировку Центра оборонных инвестиций Эстонии. В типичный набор такого рациона, согласно описаниям продавцов, могут входить плов, хлебцы с овощами, ветчинный паштет, семечки, энергетический батончик и чай. При этом многие продавцы предлагают целый «ассортимент» сухпайков от различных стран-участниц НАТО.

