Украинцы на электросамокатах пытались скрыться в Словакии
Украинцы пытались сбежать от мобилизации на самокатах
Фото: [pxhere.com]
Двое граждан Украины, пытаясь спастись от мобилизации, отправились на электросамокатах в Словакию.
Их задержали украинские пограничники, сообщает издание "Страна".
Передвижение жителей Закарпатья зафиксировала камера наблюдения.
Сотрудники погранслужбы заметили их в 300 метрах от границы.
За попытку незаконного пересечения границы задержанных украинцев привлекут к административной ответственности.
Ранее сообщалось о том, что недавно сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов) провезли на крыше своей машины женщину, пытавшуюся спасти мужа от мобилизации.