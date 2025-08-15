Украинцы на электросамокатах пытались скрыться в Словакии

Двое граждан Украины, пытаясь спастись от мобилизации, отправились на электросамокатах в Словакию.

Передвижение жителей Закарпатья зафиксировала камера наблюдения.

Сотрудники погранслужбы заметили их в 300 метрах от границы.

За попытку незаконного пересечения границы задержанных украинцев привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что недавно сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов) провезли на крыше своей машины женщину, пытавшуюся спасти мужа от мобилизации.