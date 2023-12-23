Украинцы расстроились из-за проигрыша своей соотечественницы на конкурсе красоты «Мисс Земля»

Издание «Обозреватель» раскритиковало то, что происходило во время конкурса. По его утверждению, украинку Анастасию Фейер сначала включили в одну пятерку с Дарьей Луконкиной, которая выступала за РФ. Затем ей стали уделять незаслуженно мало внимания.

«У украинки было очень мало экранного времени, тогда как участницу из России показывали куда активнее», - пожаловались авторы статьи.

Они считают, что россиянка сначала совершенно непонятным образом попала в ТОП-20 участниц. Затем она точно так же проникла в ТОП-8. Украинские журналисты считают, что это было совершенно незаслуженно и незаконно.