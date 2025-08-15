Украинцы смогут разводиться онлайн

На Украине упростят бракоразводный процесс

Общество

Фото: [pxhere.com]

Граждане Украины смогут разводиться онлайн. Для этого планируется запустить украинское государственное приложение "Дия".Оно заработает в конце осени.

О новой разработке рассказал первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В настоящее время специалисты работают над приложением, передает слова чиновника украинское издание УНН.

Возможность оформить развод онлайн избавит украинцев от небходимости стоять в очереди.

Ранее эксперт Осташко назвал страну, которая может обеспечить безопасность Украине.