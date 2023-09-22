Украинцы усомнились в помощи Данилко солдатам ВСУ из-за объятий с русскими

Как пишет издание «Утро.ру» , артист, больше известный как Верка Сердючка, был обвинен в двойственной позиции.

Андрей Данилко решил собрать денежные средства, чтобы оказать поддержку ВСУ. Украинский певец отправился на гастроли в Соединенные Штаты и выступил с песней «Раша гудбай!». Несмотря на это, нашлись российские граждане, которые захотели посмотреть на шоу, в котором Данилко размахивал резиновыми детородными органами.

Так на концерт явился Рустам Солнцев, выходец из шоу «Дом-2», который сейчас как раз живет в США. Ему даже удалось пройти за кулисы и побеседовать с певцом. Кадры с этой встречи оказались в социальных сетях. Но украинцам явно не понравилось, что Данилко обнимался с гражданином России.