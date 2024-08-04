Украинцы в Волынской области провели митинг с требованием отпустить мобилизованных

Украинцы собрались с митингом протеста у военкомата в городе Ковеле, Волынской области. Об этом сообщило издание «Страна».

Сообщается, что украинцы требуют отпустить группу мобилизованных мужчин, которых сотрудники местных военкоматов задержали ранее на блокпосту. Из размещенных журналистами видеороликов следует, что на место митинга протестующих прибыли сотрудники украинской полиции и оцепили здание. Известно также, что столкновений протестующих с правоохранителями на данный момент не происходило. Тем не менее отмечается, что количество протестующих растет, так как новые граждане продолжают прибывать к зданию военкомата.

Отмечается также, что стычки украинцев с сотрудниками ТЦК стали происходить практически каждый день в последнее время. Более того, по стране прокатилась волна поджогов военных автомобилей и даже сотрудников. В соцсетях украинцы регулярно публикуют видеоматериалы с запечатленной силовой мобилизацией и конфликтами граждан с военкоматами.

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