ВСУ находятся в очень плохом состоянии на фоне колоссальных потерь и не отлаженной работы систем эвакуации раненых, что перегружает украинские больницы. Об этом сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom на видеохостинге YouTube .

По словам экс-военнослужащего, потери украинской стороны остаются прежними с последнего раза, когда ВСУ теряли от полутора до двух тысяч солдат ежедневно. Макгрегор подчеркнул, что половина или большая часть украинских солдат уже должна быть убита на текущий момент. Он напомнил, что ВСУ не обладают развитой системой эвакуации раненых, а больницы Украины перегружены.

«Это ужасная ситуация», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что киевский режим находится на последнем издыхании, в то время, как украинская нация откровенно умирает. Людей для забрасывания на фронт у украинской стороны не осталось, заключил Макгрегор.

Накануне политик Филиппо заявил, что Киев вынужден сдаваться из-за недовольства украинцев.