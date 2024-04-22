Украинцы вновь нанесли массированный удар по Горловке и Донецку

ВСУ продолжают целенаправленно бить по мирным жителям ДНР. Так, в понедельник, 22 апреля, был нанесен очередной удар по населенным пунктам Горловке и Донецку, сообщает в официальном канале в соцсетях представительство ДНР в СЦКК.

По данным представительства, первый обстрел был зафиксирован около 12:20 часов дня понедельника. ВСУ находились в Дзержинске, и оттуда обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами 155 мм калибра. Такой калибр, в основном, использую страны альянса НАТО.

Уже ближе к 14 часам понедельника украинцы выпустили сразу 11 снарядов такого же калибра, они пришлись на Петровский район Донецка. Он является самым отдаленным от центра города районом.