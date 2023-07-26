Украинцы вновь нанесли удар по Макеевке, Донецку и Ясиноватому району

Украинцы продолжают наносить удары по населенным пунктам в ДНР. Так, днем 26 июля, в среду, ВСУ обстреляли Ясиноватый район, Макеевку и Донецк. Об этом сообщили в официальном канале представительства ДНР в среду.

Известно, что удары по Куйбышевскому району Донецка наносили из Нетайлово снарядами «натовского» 155 мм калибра, по Петровскому району города – из Желанного, по Макеевке и Ясиноватому району – из Орловки.

Во всех случаях украинцы использовали натовский калибр – снаряды 155 мм. На данный момент информация о пострадавших уточняется, а также каких-либо разрушениях.