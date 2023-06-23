«Украинцы встречали нас минами и ночными обстрелами»: боец СВО рассказал о том, как ВСУ обороняли Запорожье

Бойцы на передовой не стоят на месте. Бывает, что солдата перекидывают по нескольку раз за полгода. Так, солдат с позывным Татарин не раз перемещался по разным направлениям линии соприкосновения. Он рассказал, чем отличалась обстановка.

В ДНР нашему собеседнику удалось побывать в Марьинке и в Авдеевке. Оба населенных пункта находятся недалеко друг от друга.

«В Марьинке получалось продвигаться по чуть-чуть, потому что противник сидел в частных домах. Украинцы закладывали окна шлакоблоками и ставили там пулеметные точки. Пехоте сложно было пройти. Мы страдали от постоянных артобстрелов и коптеров, обвешанных гранатами и ВОГами — гранатометными выстрелами», — поясняет Татарин журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Марьинке, по словам Татарина, противник оказывал серьезное давление.

«Мы их давили, и они нас давили. Было такое, что они даже пытались контратаковать нас, но у них ничего не получилось», — отмечает боец.

Затем подразделение Татарина перекинули в Запорожье, где обстановка была «намного спокойнее». Украинцы встречали российских солдат минами и постоянными обстрелами, особенно ночными. По словам солдата, бойцы ВС РФ быстро взяли указанные позиции. Обошлось без потерь, только несколько раненых.

«После этого мы перегруппировались, и нас привезли в промзону Авдеевки. У нас была задача взять дорогу: мы один кусок взяли без происшествий, зашли отлично. Но после этого застряли: около недели не могли продвинуться по посадке», — хмурится Татарин.

Продвигаться мешал непрекращающийся артобстрел, продолжает доброволец, к тому же, сверху летали коптеры. Продвигаться было неудобно, но в итоге россияне собрались и все-таки взяли стратегически важную дорогу.

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