Украины с помощью дронов обстреляли несколько сел в Белгородской области

Украинцы продолжают ежедневные атаки по территории Российской Федерации. Так, сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области вечером среды, 15 мая, попали под украинский обстрел. Об этом в официальном канале в социальных сетях сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, украинцы использовали для атаки FPV-дрон в селе Цаповка, что в Борисовском районе, в результате инцидента повреждены корпусы и технологическое оборудование в сельхозпредприятии. Еще один вражеский дрон-камикадзе повредил одну легковушку в селе Новостроевка-Первая Грайворонском горокруге.

В Новостроевке-Второй украинский дрон сдетонировал, в результате чего там выбило окна и посекло заборы в трех частных домах. Повреждения получили еще и две машины. Во всех случаях, рассказал Гладков, среди мирных граждан никто не пострадал.