«Украли все, что заработала с 13 лет»: Долина призналась, что смирилась с потерей квартиры и сбережений

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что уже не верит в возможность вернуть похищенные мошенниками средства в полном объеме. Об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту Пятого канала на пресс-бранче, посвященном запуску проекта РУ.ТВ КИДС.

По словам исполнительницы, злоумышленники должны быть наказаны, однако она сомневается, что сможет получить обратно хотя бы стоимость утраченной квартиры.

«Я уже не говорю о тех сбережениях, которые у меня были — у меня же украли все! Не только квартиру, все, что я заработала за всю свою жизнь», — призналась певица.

Как уточнила Долина, изначально в иске фигурировала сумма в 176 миллионов рублей, но сейчас речь идет о 113 миллионах — стоимости квартиры в Хамовниках, которую она потеряла. Артистка подчеркнула, что у нее нет «четырех жизней», чтобы тратить их на судебные тяжбы.

Напомним, громкий скандал вокруг недвижимости Долиной разгорелся в 2024 году. Мошенники несколько месяцев обрабатывали певицу, убеждая ее принять участие в некой секретной операции. В результате звезда продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках по заниженной стоимости и перевела вырученные средства на счета злоумышленников. Новой владелицей жилья стала Полина Лурье, которая в суде смогла доказать статус добросовестного приобретателя, и Долиной пришлось освободить квартиру.

В конце ноября 2025 года четверых фигурантов дела — Анжелу Цырульникову, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основу — приговорили к срокам от четырех до семи лет колонии. Певица подала гражданский иск о возмещении ущерба, но перспективы его удовлетворения оценивает скептически.