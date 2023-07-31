«Укрэнерго»: Украину ждут сложные недели из-за ремонтов на электростанциях

«Укрэнерго» собирается отремонтировать в августе рекордное количество электростанций, при этом жителей страны сразу предупредили, что ближайшие одна-две недели будут особенно тяжелыми. Компания заявила, что до начала отопительного сезона остается всего десять недель, а за это время необходимо подготовить энергосистему к зиме. Большую часть ремонта планируют сделать в августе, работы пройдут на большинстве блоков электростанций.

Жителей успокоили, что проводить отключения во время работ не планируется, но в период с четырех часов дня до одиннадцати часов вечера граждан попросили не использовать мощные электрические приборы.