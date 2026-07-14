Укус в вену и 54 дозы противоядия: американец написал письма детям, думая, что не выживет

Американец Крис Ховарт чудом выжил после двух укусов гремучей змеи, на лечение ушло 54 дозы противоядия. Как пишет SFGATE , 26 мая в калифорнийском Оровилле он вышел во двор дома родителей и сначала подумал, что наступил на колючку. Опустив глаза, мужчина увидел змею. По его словам, один укус оказался поверхностным, а второй пришелся прямо в вену.

Жена немедленно отвезла его в местную больницу. К моменту прибытия у Ховарта онемел язык, распухли лимфоузлы и начались проблемы с дыханием. Несмотря на противоядие, состояние оставалось нестабильным, а на третий день кровь почти перестала сворачиваться, возник риск внутреннего кровотечения. К шестым суткам в больнице закончились запасы лекарства. По признанию Ховарта, ему стало очень плохо, нога сильно распухла, и он не был уверен, что выкарабкается, поэтому написал прощальные письма детям.

В тот же день пациента перевели в Стэнфордскую больницу, где использовали другой тип противоядия. В Оровилле он получил 36 доз, в Стэнфорде — еще 18. Врачи отметили, что обычно хватает нескольких ампул, и, похоже, Ховарту просто очень не повезло. Спустя шесть недель после укуса он все еще не может работать и испытывает остаточные симптомы.