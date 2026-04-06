Улетели дальше Луны: астронавты NASA установили абсолютный рекорд пилотируемого полета

Как сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), новый рекорд дальности официально зафиксирован.

Согласно данным ведомства, астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен удалились от нашей планеты на 406 608 километров. Этот показатель превышает прежнее достижение экспедиции «Аполлон-13», установленное в 1970 году, сразу на 6437 километров. При этом корабль «Артемис 2» пролетел на 8047 километров дальше лунной орбиты.

В ходе миссии путешественникам открылась невидимая с Земли сторона Луны.

«Думаю, одна из интересных особенностей Луны, которая выглядит по-другому, — это ее темные участки (...). Это то, чего мы никогда раньше не видели», — поделилась впечатлениями астронавт Кристина Кох.

