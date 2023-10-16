Улетевшие в рамках организованных туров россияне вернулись из Израиля

Дмитрий Горин, являясь вице-президентом РСТ (Российский союз туриндустрии), сделал новое заявление. По его словам, всем организованным пакетным российским туристам удалось вернуться обратно в Россию. А их, к слову, насчитывается больше сотни. Для возвращения они использовали регулярные рейсы. Им положена компенсация за отмененные туры из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Но в Израиле все еще остаются россияне, уехавшие туда не в рамках тура. С ними МИД РФ и РСТ поддерживает связь, контролируя ситуацию. Они точно так же могут воспользоваться регулярными рейсами, чтобы улететь из Израиля в Россию.