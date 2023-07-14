Уличное движение в девяти немецких городах было заблокировано экологическими активистами

А всего за сегодняшний день общественники запланировали устроить 36 сидячих блокад в 25 городах Германии. Они приклеивают себя к асфальту, и держат плакаты с осуждением действий правительства.

Акции уже затронули Берлин, Дрезден, Лейпциг, Брауншвейг, Потсдам, Фрайбург, Ульм, Мюнхен и Нюрнберг. Активисты считают, что федеральное правительство не выполняет законы о защите климата, и такими радикальными мероприятиями заставляет общество задуматься над текущими проблемами. Об этом сообщило издание Tagesschau. По его данным, в течение текущего дня количество подобных акций должно как минимум утроиться.

Акции начались еще вчера. В двух городах авиагавани были блокированы активистами, которые приклеили себя к рулежным дорожкам и не давали самолетам взлетать и садиться. Аэропорты Мюнхена и Берлина были вынуждены сильно ограничить число обслуживаемых рейсов.