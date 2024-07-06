Уличные дебаты активной молодежи округа состоялись в Павловском Посаде
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
В парке «Дубрава» в Павловском Посаде состоялись дебаты творческого объединения молодежи Центральной библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе встречи прошло обсуждение вопросов по поводу отмены ЕГЭ, стоит ли приравнивать граффити к вандализму, есть ли смысл
вводить полный рабочий день с 16 лет.
Уточняется, что желающие смогли оставить свои вопросы для участников, перейдя по QR-коду.
В пресс-службе добавили, что дебаты являются проектом, интересным молодежи, позволяющим развивать ораторское мастерство и умение отстаивать собственную точку зрения.