Уличные дебаты активной молодежи округа состоялись в Павловском Посаде

В парке «Дубрава» в Павловском Посаде состоялись дебаты творческого объединения молодежи Центральной библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе встречи прошло обсуждение вопросов по поводу отмены ЕГЭ, стоит ли приравнивать граффити к вандализму, есть ли смысл

вводить полный рабочий день с 16 лет.

Уточняется, что желающие смогли оставить свои вопросы для участников, перейдя по QR-коду.

В пресс-службе добавили, что дебаты являются проектом, интересным молодежи, позволяющим развивать ораторское мастерство и умение отстаивать собственную точку зрения.