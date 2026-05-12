Улитки в страхе: почему дачники Дубны начали массово рассыпать яйца по грядкам

Аномально теплая и влажная весна 2026 года спровоцировала массовое размножение виноградных улиток в Московской области. В Дубне садоводы столкнулись с настоящим нашествием: прожорливые моллюски уничтожают всходы капусты, клубники и декоративных растений за одну ночь. Агроном Илья Трусов объяснил, как защитить грядки с помощью обычных куриных яиц и почему это эффективнее «химии», пишет REGIONS .

Биологическая угроза на грядках

Виноградная улитка ( Helix pomatia ) опасна не только своими аппетитами. По словам экспертов, моллюски являются переносчиками паразитов, включая личинки гельминтов и возбудителей токсоплазмоза, что представляет риск для человека и домашних животных. Кроме того, липкая слизь, которую оставляют вредители, становится идеальным инкубатором для патогенных грибков, вызывающих гниение овощных культур.

Яичная скорлупа: барьер и удобрение

Агроном Илья Трусов рекомендует использовать измельченную яичную скорлупу как наиболее доступный и безопасный метод защиты.

Механизм действия: Острые края высушенной скорлупы создают непреодолимое препятствие для нежного тела улитки. Моллюск либо получает микротравмы и погибает, либо разворачивается, не дойдя до растения.

Двойной эффект: Со временем скорлупа разлагается, обогащая почву кальцием, что особенно полезно для томатов и капусты.

Важный нюанс: Скорлупу нужно предварительно промыть и тщательно высушить. Это сохранит ее колющие свойства даже после дождей и предотвратит появление неприятного запаха.

Комплексные методы защиты без пестицидов

Помимо «яичного метода», эксперты советуют применять и другие экологичные приемы:

Пивные ловушки: Небольшие емкости с хмельным напитком вкапываются в землю вровень с почвой. Запах брожения притягивает улиток, и они тонут в жидкости.

Медные преграды: Специальные ленты из меди создают слабый электрический разряд при контакте с телом улитки, заставляя ее отступить.

Санитарная обрезка: Улитки обожают тень и влагу. Уборка старых досок, камней и высокой травы по периметру грядок лишает их дневного укрытия.

Мульчирование хвоей: Колючие иголки сосны или ели — еще одна поверхность, по которой улиткам крайне неприятно передвигаться.

«Системный подход и создание физических барьеров позволяют сохранить урожай без вреда для экосистемы сада», — резюмирует Илья Трусов.