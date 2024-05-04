Улица генерала Ковачевича появилась в новом микрорайоне поселка Монино

В новом микрорайоне Гвардейский поселка Монино появилась улица Генерала Ковачевича. Об этом сообщает администрация городского округа Щелково.

Уточняется, что прежнее ее название – Нижегородская.

Решение о ее переименовании было принято Комиссией по увековечению памяти выдающихся граждан и значимых событий муниципалитета по просьбе одной из жительниц, поступившей главе муниципального образования Андрею Булгакову в ходе «выездной администрации» в начале весны.

По словам главы муниципалитета, в городском округе уделяется особое внимание сохранению исторической памяти, тем самым формируется национальное самосознание и гордость за Россию у подрастающего поколения.

Напомним, что Аркадий Федорович Ковачевич — Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, почетный гражданин Щелковского района. Во время войны был на Брянском и Сталинградском фронтах, служил командиром авиаэскадрильи в 9-м гвардейском истребительном авиаполку. Впоследствии работал первым замначальника ВВА имени Гагарина, жил в Монино в 1967-2010 гг.

В церемонии открытия мемориальной доски на доме 3, корп. 2, в честь 105-летнего юбилея выдающегося человека приняли участие его сын и племянники, а также друзья, представители администрации, военные, курсанты и юнармейцы.