Улицы Городского округа Пушкинский массово украсят цветами

Летом улицы подмосковного Красноармейска расцветут. Рабочие «Городского хозяйства» начали подготовку газонов и клумб, где в скором времени посадят почти 16 тысяч цветов разнообразных сортов.

Будущие цветники распределили по разным адресам Красноармейска. Низкорослые цветы пяти-шести сортов украсят места на Центральной площади и Площади Победы, на ул. Комсомольской у стелы «Я люблю Красноармейск», на ул. Чкалова (дом 14 и 25) и вдоль ул. Чкалова от автобусной остановки «Горсовет», а также на проспекте Испытателей перед МФЦ. Посадки осуществят и рядом с инсталляцией «Павлин» в районе ул. Новая Жизнь. Клумбы на Площади Победы планируют украсить перед 9 мая.

«Все зависит от погодных условий и поставок саженцев. Заявку уже сделали и 9 Мая новые цветы украсят клумбы на Площади Победы», — отметил мастер МБУ «Городское хозяйство» Леонид Новиков.

В планах высадка многолетних и однолетних цветов. Среди них петуньи, тагетсы, виолы, бархатцы и другие виды. Общая площадь посадки — около 550 кв. м.

Сейчас рабочие МБУ приступили к уборке ключевых мест Красноармейска. Проводится уборка территорий, клумб, газонов. Добавляется при необходимости плодородный слой почвы. В планах также облагородить 25 уличных вазонов. В мае начнут прорастать и распускаться первые посадки, к лету Красноармейск зацветет полностью.

Напомним, в Министерстве благоустройства Московской области сообщали, что в мае в подмосковных городах также распустятся около миллиона луковичных растений, которые высаживали осенью прошлого года.