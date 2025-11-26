Улицы под контролем: в Котельниках за год убрали 28 торговых киосков

В Котельниках за 2025 год демонтировали 28 нестационарных торговых объектов. Из них 16 находились на муниципальной земле, а 12 — на частной. Один объект собственник разбирает самостоятельно.

В отношении семи объектов идут судебные разбирательства — демонтаж будет проведен после вступления решений в силу.

Демонтаж проводится в рамках постановления № 908-ПГ, которое отменяет прежнюю схему размещения НТО. Владельцы обязаны сами убирать объекты по окончании действия договора, в противном случае демонтаж осуществляется принудительно.

Власти подчеркивают, что работы по демонтажу — часть программы Московской области по упорядочению уличной торговли и созданию комфортной городской среды.