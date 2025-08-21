Улов с зубами акулы: мужчина поймал редкую рыбу весом 34 килограмма

Британский рыбак поймал в реке Конго редкую рыбу-голиафа с акульими зубами весом в 34 кг. После фотосъемки хищника отпустили обратно в воду, как сообщила газета Daily Mirror.

Британский рыбак Гэри Ньюман поймал в реке Конго редкую тигровую рыбу-голиафа весом 34 килограмма. 48-летний житель города Чешем использовал в качестве приманки мертвую рыбу-бульдога, чтобы привлечь хищника.

Как отметил Ньюман, после поклевки он сразу понял, что борется с крупным экземпляром. Вываживание заняло около пяти минут. Рыба, известная местным жителям как мбенга, обладает 32 острыми зубами, которые часто сравнивают с акульими.

Несмотря на устрашающую внешность, этот вид считается уязвимым из-за браконьерства и изменения условий обитания. После фотосъемки рыбак выпустил добычу обратно в реку. Специалисты называют такой улов исключительным достижением, поскольку крупные особи попадаются крайне редко.

Тигровая рыба-голиаф играет важную роль в экосистеме реки Конго и является объектом промысла для местных жителей. Ее популяция постепенно сокращается, что вызывает concern у экологов.

Ранее у берегов российского полуострова скат атаковал ныряльщика.